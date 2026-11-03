Devasa yüzme havuzları, gösterişli salonları ve deniz manzaralı odalarıyla dikkat çeken otellerin bazıları bugün harabeye dönmüş durumda. Kimi yıllardır boş beklerken kimisi yeniden kullanıma kazandırılmayı bekliyor. İşte bir zamanlar lüksün simgesi olan ve kaderine terk edilen o oteller...

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