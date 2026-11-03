Devasa yüzme havuzları, gösterişli salonları ve deniz manzaralı odalarıyla dikkat çeken otellerin bazıları bugün harabeye dönmüş durumda. Kimi yıllardır boş beklerken kimisi yeniden kullanıma kazandırılmayı bekliyor. İşte bir zamanlar lüksün simgesi olan ve kaderine terk edilen o oteller...

Hachijo Royal Hotel – Japonya Japonya'nın Hachijojima Adası'nda inşa edilen otel, Fransız saraylarından esinlenen mimarisiyle dikkat çekiyordu. Ülkenin en gösterişli tatil tesislerinden biri olarak açılan yapı, turizm alışkanlıklarının değişmesiyle eski popülerliğini kaybetti ve kapatıldı. 1 / 7 Ducor Palace Hotel – Liberya Başkent Monrovia'daki Ducor Palace, bir dönem Batı Afrika'nın en prestijli otellerinden biriydi. Ülkeyi sarsan iç savaş ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle faaliyetleri sona eren otel, uzun yıllar bakımsız kaldı. 2 / 7 Monte Palace Hotel – Portekiz Azor Adaları'ndaki Sete Cidades krater göllerine bakan lüks otel, eşsiz manzarasına rağmen yeterli müşteri çekemedi. Açılışından kısa süre sonra kapanan dev yapı, yıllarca terk edilmiş halde kaldı. 3 / 7 Hotel Belvedere – Hırvatistan Dubrovnik kıyısında inşa edilen beş yıldızlı otel, yalnızca altı yıl hizmet verebildi. Savaş sırasında ağır hasar alan 18 katlı kompleks, deniz manzarasına rağmen bir daha faaliyete geçmedi. 4 / 7 Günün Trend Haberleri Haludovo Palace Hotel – Hırvatistan Krk Adası'ndaki Haludovo Palace, lüks tesisleriyle dünyanın farklı ülkelerinden gelen konukları ağırlıyordu. Turizmdeki değişim ve ekonomik sorunların ardından kapanan otel, zamanla harabeye dönüştü. 5 / 7 Hotel Kupari – Hırvatistan Adriyatik kıyısındaki Kupari, bir dönem ülkenin gözde tatil merkezlerinden biriydi. Savaşta zarar gören otel binaları uzun süre boş kaldı. Bölgede yeniden geliştirme kapsamında bazı yapıların yıkımına başlandı. 6 / 7 Grossinger's Catskill Resort – ABD New York eyaletindeki ünlü tatil tesisi, Hollywood yıldızlarını ve varlıklı konukları ağırlıyordu. Kapanmasının ardından yıllarca bakımsız kalan tesisin binaları büyük ölçüde yıkıldı. Arazide yeni bir turizm projesi planlanıyor. 7 / 7

❮ ❯

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.