Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi yakınlarında bulunan Cerro Gordo adlı kasaba, geçmişte bölgenin en önemli gümüş madenciliği merkezlerinden biriydi. Ancak madenlerin kapanmasıyla zaman içinde boşalan yerleşim yeri, yıllarca sessizliğe gömüldü. Underwood'un 2018 yılında arkadaşlarının ve yatırımcıların desteğiyle satın aldığı kasaba, şimdi sıra dışı bir dönüşüm projesine ev sahipliği yapıyor.

BÜTÜN BİR KASABAYI SATIN ALDI

Brent Underwood'un hikayesi, bir arkadaşının kendisine satışa çıkarılan terk edilmiş kasabanın ilanını göndermesiyle başladı. Başlangıçta şaka olarak gönderilen ilan, kısa sürede ciddi bir yatırım fikrine dönüştü.

Underwood, birikimlerini ortaya koyup kredi çekerek ve arkadaşlarından destek alarak Cerro Gordo'yu 1,4 milyon dolara (yaklaşık 70 milyon TL) satın aldı. Satın alma işlemi 2018 yılında gerçekleşti. Başlangıçtaki amacı, tarihi binaları restore ederek kasabayı turistlerin ziyaret edebileceği bir konaklama merkezine dönüştürmekti.

Ancak 2020 yılında pandemi başlayınca planları değişti. Teksas'ın Austin kentindeki yaşamını geride bırakan Underwood, kasabaya taşındı. Kısa süre kalmayı düşündüğü Cerro Gordo, zamanla kalıcı evi haline geldi.

EN YAKIN MARKET SAATLERCE UZAKTA

Dağların arasında bulunan kasabada yaşamak, Underwood için beklediğinden çok daha zorlu oldu. Bölgede şebeke suyu ve düzenli cep telefonu hizmeti bulunmaması, günlük ihtiyaçların karşılanmasını güçleştiriyor. En yakın markete ulaşmak bile yaklaşık iki saat sürüyor.

Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanabiliyor. Underwood, burada geçirdiği yıllar boyunca fırtınalar, seller, depremler ve yangınlarla da mücadele etti.

Kasabanın eski ahşap binalarından birinde yaşayan Underwood, zamanının büyük bölümünü onarım çalışmalarına ayırıyor. Günlük yaşamını ve karşılaştığı zorlukları sosyal medya üzerinden paylaşarak milyonlarca kişiye ulaşıyor.

TERK EDİLMİŞ BİNALARI YENİDEN AYAĞA KALDIRIYOR

1865 yılında gümüşün keşfedilmesiyle gelişmeye başlayan Cerro Gordo, bir dönem binlerce madencinin yaşadığı hareketli bir yerleşim yeriydi. Kasabada oteller, evler, dükkânlar ve eğlence mekânları bulunuyordu. Madencilik faaliyetlerinin azalmasıyla nüfus hızla düştü ve kasaba büyük ölçüde terk edildi.

Bugün geriye kalan tarihi yapıları korumaya çalışan Underwood, eski maden tünellerini de araştırıyor. Çalışmalar sırasında madencilere ait eşyalar, eski gazeteler, mektuplar ve çeşitli belgeler buldu.

Underwood'un hedefi, Cerro Gordo'yu yeniden ziyaretçilerin konaklayabileceği bir yer haline getirmek. Bunun için eski otelin yeniden inşa edilmesi, konaklama alanlarının hazırlanması ve kasabanın madencilik geçmişini anlatan bir müzenin geliştirilmesi planlanıyor.

Yıllar önce tamamen terk edilmiş bir kasabayı satın alarak alışılmadık bir karar veren Underwood, bütün zorluklara rağmen Cerro Gordo'yu yeniden canlandırma hedefinden vazgeçmiyor.