Asya'da varlıklı kesimlerin yatırım stratejilerinde coğrafi ve varlık bazlı kaymalar yaşanıyor. Malayan Bank Singapur CEO'su Alvin Lee'nin değerlendirmelerine göre, küresel krizler ve bölgesel gerilimler, milyarlarca dolarlık finansal sermayenin ve fiziki altının ülkeler arasındaki transferini hızlandırıyor.

DUBAİ'DEN SİNGAPUR'A SERMAYE GERİ DÖNÜŞÜ

Orta Doğu'daki askeri ve siyasi çatışmalar, bölgesel sermaye akışını etkiliyor. Alvin Lee, daha önce Singapur'dan Dubai'ye kayan finansal kaynakların ve fiziki altın stoklarının yeniden Singapur'a taşındığını ifade ediyor.

Singapur'un mevcut siyasi yapısı, yürürlükteki vergi mevzuatı ve finansal altyapısı, jeopolitik risk dönemlerinde varlık birikimlerinin bu ülkeye yönelmesinde ana etkenler olarak gösteriliyor.

ÇİN SERMAYESİNİN YENİ YATIRIM DURAĞI MALEZYA

Çinli varlıklı yatırımcılar, gayrimenkul ve ticari yatırımlarını Singapur yerine Malezya'ya kaydırıyor. Singapur'daki yüksek piyasa değerlemelerine kıyasla Malezya'nın daha elverişli maliyetler sunması; Kuala Lumpur, Malakka ve Penang şehirlerini öne çıkarıyor.

Hurun'un Mart ayı verilerine göre 1.110 milyarderle en fazla milyardere ev sahipliği yapan Çin'den gelen yatırımcılar, Malezya'da konut alımı, işletme kurulumu ve yerleşim süreçlerine odaklanıyor.

KUŞAK DEĞİŞİMİ DİJİTAL VARLIKLARI PORTFÖYLERE TAŞIYOR

Asya'da servetin aile içi devir süreçleri yatırım enstrümanlarının çeşitlenmesine yol açıyor. Geleneksel yatırımcılar altın ve gayrimenkul gibi fiziki varlıklara odaklanmayı sürdürürken, genç kuşak servet sahipleri portföylerinde dijital varlıklara ve kripto paralara yer veriyor.

ALTIN FİYATLARI VE PİYASA ÖNGÖRÜLERİ

Servet koruma aracı olarak değerlendirilen ons altın, yıl içerisindeki zirve seviyelerinden gerilemesine karşın 4.400 dolar bandında işlem görüyor.

Goldman Sachs tarafından paylaşılan projeksiyonlarda, merkez bankalarının sürdürdüğü alım politikalarının desteğiyle ons altın fiyatının yıl sonunda 4.900 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.