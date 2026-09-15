Chala, Ingá ve Pingüino adlı adalar toplam yaklaşık 514 hektarlık alanı kapsıyor. Butler tarafından çevre vakfı aracılığıyla satın alınan araziler, bağışın ardından Esteros de Farrapos ve Uruguay Nehri Adaları Milli Parkı’na dahil edildi.

MİLYARDER NEDEN 3 ADA SATIN ALDI?

Gilbert Butler tarafından satın alınan adaların doğal yapısının korunması ve bölgedeki biyoçeşitliliğin devamlılığının sağlanması amaçlandı. Bağışlanan alanlar Uruguay’ın Ulusal Koruma Alanları Sistemi’ne dahil edildi. Uruguay hükümeti, yeni alanların eklenmesiyle koruma altındaki bölgenin genişlediğini ve adaların uzun vadeli olarak korunacağını bildirdi.

TOPLAM 514 HEKTAR KORUMA ALTINA ALINDI

Chala, Ingá ve Pingüino adalarının toplam büyüklüğü yaklaşık 514 hektara ulaşıyor. Nehir adaları, sulak alanlar ve taşkın ovaları bölgedeki doğal yaşam açısından önemli alanlar arasında bulunuyor. Adaların milli parka dahil edilmesiyle söz konusu alanların korunması Uruguay’ın resmi koruma sistemi kapsamında yürütülecek.

ARJANTİN İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK Mİ?

Adaların bulunduğu Uruguay Nehri, Uruguay ile Arjantin arasında paylaşılıyor. Bu nedenle bölgedeki çalışmalar iki ülke arasındaki biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların yönetimine ilişkin çevresel koordinasyonun da bir parçası olacak. Çalışmalar kapsamında sorumlu ekoturizmin geliştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

BAĞIŞLA KORUMA SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ

3 adanın bağışlanması, Uruguay’da özel mülkiyette bulunan arazilerin bağış yoluyla ulusal koruma sistemine dahil edildiği ilk örneklerden biri oldu. Koruma altına alınan bölgelerin sürdürülebilir turizm, bilimsel araştırmalar ve çevre eğitimi kapsamında da değerlendirilmesi planlanıyor.