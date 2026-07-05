Geleneksel ev yaşamını arkalarında bırakıp tam zamanlı karavan hayatına geçmek isteyen Hollandalı film yapımcısı Jona ve Alman pazarlama uzmanı Nicole, hayallerindeki evi kendi elleriyle inşa etti. Daha önce kullandıkları küçük araçların yetersiz kalması üzerine kolları sıvayan çift, DAF LF55 model eski bir kutu kamyonu adeta tekerlekli bir saraya dönüştürdü.

Sosyal medyada izlenme rekorları kıran bu dönüşüm hikayesi, sıfırdan bir "Tiny House" yaratmak isteyenlere ilham veriyor.

TÜM PROJEYİ İNTERNETTEN ÖĞRENDİLER

Projenin en büyüleyici yanı, çiftin daha önce bu çapta bir inşaat deneyiminin olmamasıydı. Jona ve Nicole, dönüşümün neredeyse tamamını internetten izledikleri eğitim videolarıyla öğrendi.

Dijital Tasarım: İlk olarak SketchUp programı ile kamyonun 3 boyutlu modelini çıkardılar.

Adım Adım İnşaat: Ahşap iskeletin kurulmasının ardından; yalıtım, elektrik, su tesisatı ve mobilya montajını tamamen kendi emekleriyle tamamladılar.

Ev konforunu aratmayan kamyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri tam boy mutfağı oldu. Lüks bir görünüm elde etmek için servet harcamak yerine akıllıca bütçe yönetimini tercih eden çift, mutfak bölümünü yaklaşık 2 bin 272 euroya mal etti. Projede ucuz mutfak dolapları, ikinci el bir bulaşık makinesi, kompresörlü buzdolabı ve modern bir evye kombinlendi.

ADETA YÜRÜYEN BİR ENERJİ SANTRALİ

Kamyonun çatısı, adeta mini bir güneş enerjisi santraline dönüştürüldü. Toplam 2.000 watt gücündeki güneş panellerinden elde edilen enerji, dört büyük lityum bataryada depolanıyor. Bu sistem sayesinde çift; dizüstü bilgisayarlarını, elektrikli süpürgeyi ve günlük ev aletlerini hiçbir kesinti yaşamadan uzun süre çalıştırabiliyor.

Kısıtlı alanı en verimli şekilde kullanmak isteyen ikili, su tüketimini minimuma indiren özel bir Nebia duş sistemi tercih etti. Tuvalet sorununu ise atıkları yakarak küle dönüştüren ve kötü kokuyu tamamen engelleyen Cinderella marka inovatif bir tuvaletle çözdüler.

KIŞ ŞARTLARI TÜM PLANLARI BOZDU

Her şey toz pembe ilerlemedi. Yoğun yalıtıma, dizel ısıtıcıya ve içindeki odun sobasına rağmen, Avusturya'nın sert kış şartları çifti hazırlıksız yakaladı. Dağ başında su tesisatının donması ve dizel ısıtıcının bozulmasıyla zor anlar yaşayan çift, geri dönüş yolunda ise büyük bir tehlike atlattı: Kamyonun frenleri alev aldı.

TOPLAM MALİYETİNİ DUYAN İNANAMADI

Önceki karavanlarını satarak bu projeye sermaye yaratan çift, kamyonun satın alma bedeli (yaklaşık 18 bin euro), dönüşüm harcamaları ve büyük araç için gerekli ehliyet gibi ek masraflarla birlikte toplamda 63 bin 500 euronun (yaklaşık 2.4 milyon TL) üzerinde bir bütçe harcadı.

Yaşadıkları tüm tehlikelere ve zorluklara rağmen Jona ve Nicole, ortaya çıkan sonucun sadece bir araç değil, kendilerine özgür bir yaşam tarzı sunan gerçek bir "yuva" olduğunu söylüyor.