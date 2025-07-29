İstanbul'da 28 daire ve 4 ultra lüks villa, popüler tatil bölgelerinde birden fazla evi, hatta Marmaris'te denize sıfır özel bir adası olduğu söylenen Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından takipçilerini şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Ersoy, paylaşımında bir kullanıcıya insani duygularla yardım amacıyla para gönderdiğini ancak parasını geri alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



'BU PARALARI BU GECE ACİLEN HESABIMA GERİ GÖNDERECEKSİNİZ'



"Sayın Berkay Tuncer beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak"





ÖNCE DEKONTLARI YAYINLADI SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ



Ersoy, söz konusu ifadelerin ardından 16 bin TL ödeme yaptığı dekontları da takipçileriyle paylaştı. Söz konusu ifadelerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşım Bülent Ersoy'un resmi hesabından kaldırıldı.







