ABB eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in hakkında açılan soruşturmada savcıya verdiği 7 sayfalık ifadeyi SÖZCÜ açıklıyor. Gökçek kadın Başsavcı vekili tarafından sorgulandı. “Üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul ve araç yoktur’’ dedi.

Ancak savcı Gökçek’e ait 26 adet gayrimenkul listesini önüne koydu, “Pasif taşınmaz kaydında 26 sıra kayıt tespit edilmiştir. Satış tarihleri ve sebepleri ile elde edilen kazancı nerede kullandınız?’’ diye sordu. Gökçek ise “Bana gösterdiğiniz pasif taşınmaz kaydını şu an inceledim. Bunlar daha önce satın aldığım ve daha sonra sattığım taşınmazlardır. Pursaklar’da çok uzun yıllar evvel 547 m2 arsa satın aldım, planlaması yapıldı ve kat karşılığı bana dört daire kaldı. Bunları sattım, iki tarla aldım. Onları da sattım. Kayıtlarda Şanlıurfa Halfeti’de görünen 6 adet taşınmaz ise babamdan kalan mirastır” dedi. Savcının diğer sorularına da şu cevapları verdi:

MELİH GÖKÇEK’İN YEDİ SAYFALIK İFADESİ İLK KEZ SÖZCÜ’DE

EŞİME DE MİRAS KALDI: Eşimin ailesinden Akçakoca’da miras kalan bir adet apartman dairesi, bir adet geleneksel eski ev, eşim adına kayıtlı Akçakoca Melenağzı’nda bir adet yazlık ev bulunmaktadır, kira geliri, malvarlığım yoktur. Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

OĞLUM İÇİN EV SATTIM: Oğlum Ahmet Gökçek’in somut bir işi yoktur. Kendisi gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. 2018 yılında Ankara’da benim adıma kayıtlı Funda Sitesi’nde müstakil villa vardı, destek olmak için bu evi 1 milyon 265 bin dolara sattım, parasını oğluma verdim, ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur.

GELİN VARLIKLI: Gelinim Hülya Gökçek varlıklı bir ailenin kızıdır. Kurduğu şirketlerle ticari faaliyetler yapmaktadır. Şirketlerin faaliyeti ve geliriyle ilgili bilgim yoktur. Oğlum Osman Gökçek milletvekilidir. Beyaz TV genel koordinatörüydü. Şirketlerin ismini basından ilk kez duydum. Kuruluşunda veya faaliyetlerinde rolüm olmadı.

HABERİM YOK: Bu şirketlerin alımı, satımı veya ticari faaliyetlerinde hiç bir bağım bulunmamaktadır. Almanya’daki şirketi basından öğrendim. Birikimlerini değerlendirmek ve Almanya’da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duyduklarından bu şirketi kurduklarını bana söylediler. Bankalardan kredi alabilmek için oturum iznine başvuru yaptıklarını söylediler.

8.7 MİLYON EUROLUK AVM: Almanya’da kurulan HAMAG isimli şirketin Türkiye’den transferi yapılıp yapılmadığı ve transferlerin kaynağına ilişkin bilgim yoktu. Gelinimin transferleri sağlayacak geliri olduğuna inanıyorum. Gelinimin Almanya’da bir gayrimenkul aldığını biliyorum.

Fakat teferruatını bilmiyordum. Almanya’daki AVM’den de (8,7 milyon Euro) medyaya intikal eden konular kadar bilgi sahibiyim.

KARA PARA KANUNU: Savcı Gökçek’e bu kez “Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir?’’ sorusunu yöneltti. Gökçek de “Oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamış, sözleşmede fesih olduğu için 300 bin Euro ceza ödenmiş’’ dedi.

Gökçek, Lüksemburg’daki şirket ile ilgili de, “Lüksemburg’da yatırım şirketi konusunda oğlumdan aldığım bilgiye göre böyle bir durum söz konusu değildir” dedi. Gökçek, aile bireyleri ile bağlantılı hesaplara yüksek tutarlı Euro ve Dolar yatırıldığının tespiti konusunda banka hesapları hakkında da bilgisi olmadığını aktardı.

Yayın yasağı istedi

Gökçek’in avukatı Talha Yasir Çağatay da savcıya “Müvekkilimin bu konularda alakası ve çoğundan bilgisi bulunmamaktadır’’ dedi ve bu dosya ile ilgili yayın yasağı konulmasını istedi.