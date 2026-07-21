Dünya Kupası final gecesi, futbol heyecanının yanı sıra müzik dünyasının ünlü isimlerinin sahne performanslarıyla da dikkat çekti. İspanya ile Arjantin arasındaki final karşılaşmasının devre arasında gerçekleştirilen gösterilerde dünyaca tanınan birçok sanatçı yer aldı.

Madonna'nın ardından Justin Bieber, BTS, Coldplay ve Shakira gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerinin sahne aldığı gecede, çeşitli dans gösterileri de izleyicilerle buluştu.

EN YÜKSEK ÖDEME SHAKİRA'NIN

Final organizasyonunda sahne alan sanatçıların performansları için aldığı öne sürülen ücretler de gecenin ardından gündeme geldi. İddialara göre en yüksek ödemeyi alan isim Shakira oldu.

Dünya Kupası için hazırlanan özel şarkıyı da seslendiren 49 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın performansı karşılığında 17,5 milyon euro aldığı ileri sürüldü.

The Sun'da yer alan bilgilere göre Shakira'nın ardından Justin Bieber ve Timothée Chalamet de organizasyondan en yüksek kazanç sağlayan isimler arasında gösterildi.

DİĞER SANATÇILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER

Justin Bieber (14 milyon euro)

Timothée Chalamet (14 milyon euro)

Lisa (10,4 milyon euro

Kim Kardashian (9,3 milyon euro)

Madonna (4,6 milyon euro)

Brooklyn Beckham (1,2 milyon euro)

Susan Boyle (600 bin euro)