Bursa'da İnegöl ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Y. (19), yaralandı.
Alınan bilgiye göre İnegöl-Alanyurt yolundaki kavşakta seyir halinde olan Yasin Y.'nin kullandığı 16 BIG 270 plakalı motosiklet, kavşaktan caddeye çıkan Mustafa B. (56) idaresindeki 16 S 6157 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Devrilen motosikletten düşüp yaralanan Yasin Y., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.