Afyonkarahisar'ın Küçükçobanlar köyü yolunda, yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, E.Ü.'nün kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü ve araçtaki 15 işçi hafif yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. 14 yaralı ambulanslarla hastanelere götürülürken, 2 kişi ise ayakta tedavi edilerek olay yerinde bırakıldı.
Hastanelerde tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.