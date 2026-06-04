Bursa Osmangazi’de Yenibağlar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.G. yönetimindeki servis minibüsü ile M.I. idaresindeki özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü savrularak kaldırıma çıktı ve burada durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsünün sürücüsü ile özel halk otobüsünün şoförünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.