İstanbul’un Şişli ilçesinde, iki çalışan arasındaki “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” diyaloğuyla gündeme gelen otomotiv servisini İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetledi. Fiyat etiketi ve hizmet listelerinden servis fişi ve garanti belgesine kadar çeşitli eksikliklerin belirlendiği işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Olay, 9 Kasım’da Furkan Ünal’ın otomobilinin bir lastiğindeki sorun nedeniyle servise gitmesiyle yaşandı. İddiaya göre Ünal’a dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiği söylendi. Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.

Kayıtlarda bir ustanın diğerine “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” dediğinin duyulması ve Ünal’ın şikayeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işletmede inceleme yaptı.

FİYAT ETİKETİ VE HİZMET LİSTELERİ YOK

Denetimde satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin de işletmede bulunmadığı belirlendi.

Özel servis statüsünde faaliyet gösteren işletmenin tabela ve servis fişlerinde “Özel Servis” ibaresine yer vermediği, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerindeki zorunlu bilgilerin eksik olduğu saptandı. Satılan araç lastiğinin garanti belgesinin de işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği tespit edildi.

Denetimde ayrıca tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılık belirlendi. Tespitler tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

YANILTMA İDDİALARI REKLAM KURULUNA SEVK EDİLDİ

Dört lastiğin değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları, ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi.

“O GÜN ARKADAŞIN İŞİNE SON VERDİK”

İşletme sahibi Abbas Sezgin, olay sırasında serviste olmadığını belirterek çalışanların kendisine aktardığına göre müşterinin bir lastikte balon olduğunu söylediğini anlattı. Sezgin, bir lastiğin değiştirildiğini, rot ayarının yapıldığını ve faturanın kesildiğini savundu.

Araç içindeki konuşmanın hata olduğunu belirten Sezgin, olaydan sosyal medyada paylaşılmadan önce, 15 Kasım’da haberdar olduklarını söyledi. Sezgin, “O gün arkadaşın işine son verdik” dedi.

Müşterinin kendisini ya da oğlunu aramadığını da söyleyen Sezgin, “20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Onun için üzgünüz. 20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu. Bizim usulsüz bir ticaretimiz yoktur, kesinlikle bizim kazancımızın tamamı alın teridir” ifadelerini kullandı. Sezgin, “Ben herkesten özür diliyorum” diye konuştu.