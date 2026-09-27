Olay, 25 Eylül Cuma günü saat 18.30 saatlerinde Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, emekli Fahri Bölge, bir arkadaşının evine gitmek için yolda yürüdüğü sırada arkasından aynı yönde ilerleyen öğrenci servisi geldi.
İddiaya göre, servis sürücüsü yoldan çekilmesini istediği Bölge’ye seslendi. Bölge yürümeye devam ederken, servisteki öğrencilerden birinin velisi olduğu belirtilen Abdullah A. araçtan indi.
YUMRUKLA SALDIRDI; DÜŞTÜ KALÇASI KIRILDI
Araca yol vermediği gerekçesiyle Abdullah A.Bölge’ye yumrukla saldırdı ardından da itti.
Bölge kaldırıma düşerken, şüpheli yeniden servise bindi. Öğrencilerin de bulunduğu servis aracı olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bölge, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kalçası kırılan ve açılan kaşına dikiş atılan Bölge’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek servis aracının plakasını belirledi.
Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen şüpheli Abdullah A., yakalandı. Gözaltına alınan Abdullah A. emniyete götürüldü.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.