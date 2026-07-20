Yaklaşık 30 metre çapındaki 2015 XF261 asteroidinin Dünya için bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, görevin amacı olası tehlikeli gök cisimlerine karşı geliştirilen savunma teknolojilerini test etmek olacak. Görev kapsamında biri asteroide çarpacak, diğeri ise çarpışmanın etkilerini ve yörüngedeki değişimi ayrıntılı olarak gözlemleyecek iki uzay aracı kullanılacak.

İKİ UZAY ARACI AYNI GÖREVDE YER ALACAK

Çinli araştırmacılar, görevin yalnızca bir çarpışma denemesi olmadığını vurguluyor. Gözlem aracı, asteroidin dönüş hızı, yörüngesi, yüzey yapısı ve çarpışma sonrası oluşacak enkaz bulutunu ayrıntılı biçimde inceleyecek. Elde edilecek verilerin gelecekte Dünya'ya yaklaşabilecek tehlikeli asteroitlere karşı geliştirilecek savunma sistemlerinde kullanılacağı ifade ediliyor.

Çarpma aracının hedefe ses hızının yaklaşık 26 katı hızla ulaşması planlanıyor. Bu yüksek kinetik enerji sayesinde asteroidin yörüngesinde çok küçük de olsa ölçülebilir bir değişiklik oluşturulması amaçlanıyor. Araştırmacılar, yıllar öncesinden tespit edilen potansiyel tehditlerin bu yöntemle güvenli şekilde saptırılabileceğini değerlendiriyor.

GEZEGEN SAVUNMASI İÇİN KRİTİK BİR TEST

Görev, 2022 yılında NASA'nın DART misyonuyla Dimorphos asteroidine gerçekleştirdiği başarılı çarpma testinin ardından bu alandaki en önemli girişimlerden biri olarak görülüyor. Çin'in hedefi, kendi gezegen savunma kabiliyetini geliştirmenin yanı sıra, olası asteroid çarpışmalarına karşı bağımsız bir müdahale altyapısı oluşturmak.

Araştırmacılar, testten elde edilecek sonuçların yalnızca Çin'in uzay programı için değil, gelecekte Dünya'yı tehdit edebilecek gök cisimlerine karşı uluslararası savunma çalışmalarına da katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Görevin hazırlıkları sürerken, geliştirilen sistemin gezegen savunması alanında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.