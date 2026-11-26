Overture adı verilen uçakla özellikle kıtalar arası seyahat sürelerinin önemli ölçüde kısaltılması hedefleniyor. Şirket, geliştirdiği yeni nesil motor teknolojisiyle süpersonik yolcu taşımacılığını yeniden ticari havacılığın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

YENİ NESİL MOTOR İLK KEZ ÇALIŞTIRILDI

Boom Supersonic, 21 Kasım'da ABD'nin Colorado eyaletindeki test merkezinde Symphony adı verilen uçak motorunun temel bileşenlerini ilk kez birlikte çalıştırmayı başardı.

Test sırasında dakikada 6 bin 500 devire ulaşan prototipten yaklaşık 2 bin sensör aracılığıyla sıcaklık, basınç ve titreşim verileri toplandı. Elde edilen veriler, motorun geliştirilmesi ve sonraki testlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak.

Şirket, Ocak 2025'te XB-1 adlı deneysel uçağıyla ses hızını aşmayı başarmıştı. Yeni motor testi ise ticari yolcu uçağının geliştirilmesi yolunda önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

UÇUŞ SÜRELERİ YARIYA İNECEK

60 ila 80 yolcu taşıması planlanan Overture'un ses hızının 1,7 katına, yani yaklaşık saatte 2 bin 100 kilometre hıza ulaşması hedefleniyor. Uçak sayesinde bugün yaklaşık yedi saat süren New York-Londra yolculuğunun üç buçuk saat civarına indirilmesi amaçlanıyor.

United Airlines ve American Airlines gibi büyük hava yolu şirketlerinin de ilgi gösterdiği proje kapsamında, yolcu uçağının üretimine geçilmeden önce motor geliştirme çalışmalarının ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Başlangıçta 2029 yılında ticari seferlere başlaması hedeflenen Overture'un hizmete giriş tarihinin 2030'lu yıllara sarkabileceği belirtiliyor.