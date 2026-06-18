

Blackbeard, ABD Donanması'nın F/A-18 Super Hornet savaş uçaklarına entegre edilmek üzere geliştiriliyor. Hipersonik silahlar, yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahip olmaları nedeniyle stratejik önem taşıyor. Proje kapsamında füzenin güvenlik testleri, uçuş denemeleri ve operasyonel sertifikasyon süreçleri devam ediyor.

ÜRETİM HEDEFİ BÜYÜYOR

ABD Donanması'nın uzun vadeli planlarında binlerce Blackbeard füzesinin yer aldığı belirtiliyor. Pentagon bütçe belgelerinde, önümüzdeki yıllarda F/A-18 filosu için yaklaşık 4 bin 500 hipersonik füzenin tedarik edilmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Şirket, tam kapasiteye ulaşıldığında yılda binlerce füze üretmeyi hedefliyor.

Blackbeard'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise geleneksel hipersonik silahlara göre daha düşük maliyetle seri üretime uygun şekilde tasarlanmış olması. Yetkililer, sistemin büyük miktarlarda üretilebilmesi sayesinde ABD'nin Çin ve Rusya ile süren hipersonik silah yarışında avantaj elde etmeyi amaçladığını belirtiyor.

2027 HEDEFİ BELİRLENDİ

Castelion, New Mexico'da kurduğu yeni üretim tesisleriyle Blackbeard programının kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Şirket, füzenin F/A-18 savaş uçaklarında erken operasyonel kabiliyete ulaşması için çalışmalarını sürdürürken, sistemin 2027 yılında aktif kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor. Uzmanlar, Blackbeard'ın başarılı olması halinde ABD'nin hipersonik silah envanterinde önemli bir yer edinebileceğini değerlendiriyor.