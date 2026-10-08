8 Ekim'de gerçekleştirilen denemeyi Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung da yerinde takip etti. Kuzey Kore'nin benzer bir silahı test etmesinden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleştirilen fırlatma, Kore Yarımadası'nda artan askeri gerilimin ortasında geldi.

SES HIZININ BEŞ KATINA ULAŞABİLİYOR

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre test edilen sistem, hipersonik süzülme aracı olarak bilinen gelişmiş bir silah teknolojisine dayanıyor. Füze, ilk aşamada güçlü bir roket yardımıyla yüksek irtifaya çıkarılıyor. Ardından roketten ayrılarak hedefe doğru çok yüksek hızla ilerliyor.

Ses hızının en az beş katına ulaşabilecek şekilde tasarlanan sistem, uçuş sırasında hem yatay hem de dikey yönde manevra yapabiliyor. Geleneksel balistik füzelerden farklı olarak daha alçak irtifalarda yön değiştirebilmesi, hareketlerinin önceden tahmin edilmesini ve hava savunma sistemleri tarafından takip edilmesini zorlaştırıyor.

İlk denemede füzenin taşıyıcı roketten planlanan irtifada ayrıldığı, ardından belirlenen uçuş rotasını takip ederek çeşitli manevralar gerçekleştirdiği açıklandı. Güney Koreli yetkililer, sistemin test hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

KUZEY KORE'NİN DENEMESİNDEN GÜNLER SONRA GELDİ

Güney Kore'nin gerçekleştirdiği test, Kuzey Kore'nin 3 Ekim'de orta menzilli hipersonik füze denemesi yapmasının ardından geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da izlediği fırlatmada, füzenin Japonya yakınlarındaki sulara düştüğü bildirilmişti.

Pyongyang yönetimi, kendi füzesinin yaklaşık 1.000 kilometre yol aldığını öne sürerken Güney Kore ordusu uçuş mesafesini 700 kilometrenin üzerinde olarak değerlendirdi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ise başarılı testin ardından savunma araştırmacılarına sistemin geliştirilmesi ve askerî kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Yeni silahın ne zaman envantere gireceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.