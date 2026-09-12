AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kaydının sosyal medyada gündem olmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Diyarbakırlı, yazılı açıklamasında ses kaydının “montajlandığını” ve “bağlamından koparıldığını” savunarak, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını belirtti. Parti teşkilatının zarar görmemesi için görevinden kendi iradesiyle ayrıldığını ifade etti.

“GERİ ADIM VEYA KABULLENİŞ DEĞİL”

İstifasının hakkındaki iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini vurgulayan Diyarbakırlı, “Bu kararım kesinlikle bir geri adım, kabulleniş veya hakkımdaki iddiaların doğruluğu anlamına gelmemektedir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaklaşık 6 dakikalık ses kaydı paylaşılmış, kayıtta görev yeri değiştirilen bir kadının eski görevine dönme talebine ilişkin görüşmenin yer aldığı ileri sürülmüştü. Söz konusu görüşmede kadına “Beni nasıl ikna edeceksin?” sorusunun yöneltildiği iddia edilmişti.

“HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Diyarbakırlı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve AKP’ye bağlılığının sürdüğünü belirterek, istifasının hukuk mücadelesinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini kaydetti.

Ses kaydını hazırlayan, yayan ve paylaşanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını bildiren Diyarbakırlı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kirli siyasete teslim olmayacağız. Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Yalan karşısında susmayacağız.”