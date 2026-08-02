Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesinde Gül Tut'un 18,17 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırladığı iddianameyi tamamladı.
ROMAN HAVASI “MALKATA” İLE TUZAK KURMUŞLAR
İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi odasında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli şarkıyı açmasını istedi. Müziği duyarak odaya gelen Gül Tut'un pencereye dönük olduğu bir anda, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen ses kayıtlarına göre şüphelinin "Hadi görüşürüz" diyerek annesini kalça altından kavradığı ve ayaklarını yerden keserek pencereden attığı ifade edildi.
İFADELER DEĞİŞTİ
Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu, soruşturmanın ilk aşamasında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve düştüğünü söylese de daha sonra ifadesini değiştirdi. Yeni ifadesinde şüphelinin annesini kavrayarak aşağı attığını belirten Ulu, avukatıyla yaptığı görüşmede şüphelinin eylemlerinin bedelini ödemek istemediği için doğruları anlatacağını bildirdi. İddianamede, Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı bilgisi de yer aldı.
CİNAYETTEN ÖNCE ATILAN MESAJALR DOSYAYA GİRDİ
Şüphelinin olaydan aylar önce yakınlarına gönderdiği mesajlar tasarlama suçlamasına delil olarak sunuldu. Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajlarında annesi için "Bıktım", "Ölsün", "Ona büyük bir şey yapacağım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Olaydan yaklaşık iki ay önce eski erkek arkadaşına "Annem birazdan kendini atıyor" şeklinde mesaj atması, savcılık tarafından eyleme yönelik zihinsel hazırlık sürecinin göstergesi olarak değerlendirildi. Ayrıca üç tanık, şüphelinin kendilerine annesini camdan atıp öldüreceğini söylediğini aktardı.
SES KAYITLARINDAKİ SESSİZLİK
Bilirkişi incelemesinde, olay anına ait kamera ses kayıtlarında Gül Tut'un yere düşmesinden önce üç farklı darbe sesi duyulduğu saptandı. İlk darbe sesinin ardından odada bulunan iki kişiden yedi saniye boyunca herhangi bir kurtarma refleksi veya bağırma sesinin gelmemesi, olayın ani bir kaza olmadığına işaret eden bulgular arasında gösterildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde zeminde kayganlaştırıcı madde bulunmadığı, maktulün yükseklik korkusu olduğu ve geriye doğru düşmesi için dışarıdan bir kuvvet uygulanmasının gerektiği raporlandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Olayın ardından şüphelinin eski erkek arkadaşından aralarındaki mesajları silmesini istediği ve katıldığı bir yayında susması için baskı yaptığı iddianameye yansıdı. Şüphelinin görgü tanığı Sultan Nur Ulu'yu tehdit ederek yanında tutmaya çalıştığı, İstanbul'da kaldıkları otelde yurt dışına çıkış yollarını araştırdıkları belirlendi. Şüphelinin telefonunda uyuşturucu maddelerin saçtan ne zaman temizleneceğine ve çözülmemiş cinayet davalarına dair internet aramaları yaptığı tespit edildi. Yapılan testlerde şüphelilerde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.