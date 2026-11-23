Kahramanmaraş'ın Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olay, duyanları derinden üzdü. Hüseyin ve Sultan Kaplan çiftinin yaşadığı evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşular, durumu çiftin yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın hareketsiz bedeniyle karşılaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE 3 GÜN KALDI

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Sultan Kaplan'ın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Komşular da yaşlı kadını en son cuma günü gördüklerini belirtti.

Evde bulunan Hüseyin Kaplan'ın ise yatalak ve demans hastası olduğu öğrenildi. Sağlık sorunları nedeniyle hareket etmekte ve sesini duyurmakta güçlük çektiği belirtilen yaşlı adamın, eşinin hayatını kaybettiğini kimseye haber veremediği ve yaklaşık 3 gün boyunca aynı evde kaldığı tespit edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SULTAN KAPLAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Yapılan ilk doktor incelemesinde Sultan Kaplan'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaşanan acı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.