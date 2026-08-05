Olay, Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Ekipler, sürücü koltuğunda bir erkek ile yolcu konumunda bir kadının başlarından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

KADIN ÖLDÜ, ERKEK AĞIR YARALI

Sağlık ekibi, isminin İpek Gezer olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adının Ömer O. olduğu saptanan ağır yaralı ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polisin otomobilde yaptığı incelemede tabanca ve silaha ait kovanlar bulundu.

Gezer'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.