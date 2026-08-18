Adana'da kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol alması ve sürdürülebilir gelir elde etmesi amacıyla hayata geçirilen projede ilk meyveler toplandı. Kozan’ın yüksek rakımlı ve serin iklimine sahip Çulluuşağı bölgesinde yetiştirilen beyaz zambaklar için heyecanla beklenen dönem başarıyla tamamlandı.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE UYGULAMALI HASAT

Temmuz ayı ortasında başlayan tarımsal hareketlilik, uzman kadroların rehberliğinde yürütüldü. 14 Temmuz 2026 tarihinde, temin edilen firma yetkililerinin katılımıyla üreticilere soğan hasadının incelikleri uygulamalı olarak gösterildi ve sahada söküm işlemlerine başlandı. Üreticilerin yoğun emeğiyle sürdürülen çalışmalar, 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Toplanan ürünlerin kalitesini ve sürecin verimliliğini gözlemlemek adına 11 Ağustos 2026’da Çulluuşağı Mahallesi’nde bir etkinlik gerçekleştirildi. Üretici kadınlarla bir araya gelen yetkililer, elde edilen ürünleri yerinde inceleyerek üretim sürecini detaylıca değerlendirdi.

Görüşmede kadınların süreç boyunca edindiği tecrübeler ve önümüzdeki dönem ihtiyaçları masaya yatırıldı. Gelecek dönem planlarının da ele alındığı bu buluşmayla, hem üreticiler arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi hem de projenin bölgedeki kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması hedefleniyor.