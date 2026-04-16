UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Arsenal, ilk maçta 1-0 yendiği Sporting Lisbon'u sahasında ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeledede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0 berabere ayrıldı.
YARI FİNALDEKİ RAKİP A.MADRID
Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibinin yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Arsenal arasında oynanacak yarı final mücadelesi ilk maçı İspanya'da 29 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek. İngiltere'de oynanacak ikinci maç ise 5 Mayıs Salı günü oynanacak.