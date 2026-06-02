Türkiye, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin başına Kemal Kılıçaroğlu'nun getirilmesiyle yaşanan 'kurultay' tartışmasını konuşurken, DEM Parti cephesinin alacağı tavır merak ediliyordu.

DEM Parti cephesinden mutlak butlan sürecine ilişkin bugüne kadar yapılmış en net açıklama Bakırhan'dan geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Butlan kararı salt hukuki bir meselenin çok ötesindedir. CHP dışarıdan hukuk müdahalesiyle şekillendirilmek isteniyor. Kimse 'Cambaza bak' oyunu oynamasın. Biz hiçbir zaman cambaza bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız. Açıkça ilan ediyoruz. İstinaf mahkemesinin kararı demokratik yaşamı derinden tehdit ediyor. Yargıtay derhal toplanıp gereken kararı vermelidir. Bugün bir partinin kapısına dayanan kolluk yarın AKP'ye de gider, MHP'ye de gider DEVA'ya da gider. Bize zaten çok geldiler" ifadelerini kullandı.

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"O hâlde bugünün faili, yarının mağduru olmak istemiyorsa rota demokrasi, pusula siyaset, teminat hukuk olmak zorundadır.

Fakat şunu da açıkça söylemek zorundayız: Siyasi rekabet, başkalarının sözlüğüyle yapılmaz.

İftiralar, damgalamalar, etiketler, ahlaki mahkûmiyet hükümleri; bunlar operasyonun siyasi tarafını perdelemenin en kestirme yoludur.

Özellikle vurguluyoruz: Türkiye'nin siyasi tarihinde bazı etiketler, başka hiçbir suçlamayla kıyaslanamayacak bir yıkım gücü taşır. Hangi niyetle söylenirse söylensin, bu tür ithamlar siyasi operasyonlara kapı aralar.

Bu yüzden CHP içindeki her aktörü, söylediği her sözün sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz.

Onun için samimiyetle uyarıyoruz: Bugün rakibine yapıştırdığın etiket, yarın senin yakanı tutacak elin provasıdır."