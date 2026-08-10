Herkes gaz çıkarıyor. Bazı gazlar yalnızca kötü kokusuyla değil, vücudun verdiği bir işaret olmasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle daha önce yaşanmayan bir değişiklik aniden ortaya çıktıysa, bunun altında yalnızca yenen yemekler olmayabilir.

Gaz çıkarmak, sindirim sisteminin doğal bir parçası. Massachusetts General Hospital'da gastroenterolog ve Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı direktörü Dr. Kyle Staller'a göre gaz çıkarmak, bağırsakların normal şekilde çalıştığının göstergelerinden biri bile olabilir.

Gazın sesi ve kokusu, nasıl oluştuğuna dair bazı ipuçları verebilir.

Yüksek sesli gazın nedeni farklı olabilir

Gazınız yüksek ve belirgin bir ses çıkarıyorsa bunun nedeni her zaman yediğiniz belirli bir yiyecek değildir.

Vücut bazı karbonhidratları sindirirken azot, hidrojen ve karbondioksit gibi çoğunlukla kokusuz gazlar üretir. Gazın miktarı arttıkça bağırsaklardan çıkarken oluşan titreşim de artabilir. Bu nedenle ortaya daha yüksek sesli bir gaz çıkışı çıkabilir.

Gastroenterolog Dr. Supriya Rao ise bazı durumlarda yutulan havanın sindirim sisteminden hızlı şekilde ilerlemesinin de sesin yükselmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Yani yüksek sesli olması tek başına bir sağlık sorunu anlamına gelmiyor.

Sessiz ama çok kötü kokuyorsa nedeni ne?

Asıl dikkat çeken durum ise sessiz çıkan ancak son derece kötü kokan gazlar.

Bunun nedeni çoğu zaman bağırsaklarda oluşan hidrojen sülfür olabilir. Özellikle kükürt içeren amino asitlerden zengin bazı besinler bu gazın oluşmasına katkıda bulunabilir.

Kırmızı et, yumurta, süt ürünleri ile brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgiller bunlar arasında sayılıyor.

Bu yiyecekler her zaman büyük miktarda gaz üretmeyebilir. Ancak oluşan gazın içeriği nedeniyle miktarı az olsa bile kokusu çok daha yoğun olabilir.

Bu nedenle tek başına kötü kokulu bir gaz, mutlaka bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken değişiklik

Uzmanlara göre önemli olan, gazın kötü kokması kadar kişinin normal düzeninin bir anda değişmesi.

Örneğin daha önce böyle bir sorun yaşamayan bir kişinin, beslenme alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik yapmadığı halde aniden sürekli ve yoğun kokulu gaz çıkarmaya başlaması araştırılması gereken bir durum olabilir.

Dr. Staller, bu tür değişikliklerin en yaygın nedenlerinden birinin laktoz intoleransı olduğunu belirtiyor.

Laktoz intoleransı olan kişilerde süt şekerini parçalamaya yardımcı olan enzim yeterli olmayabilir. Bunun sonucunda bağırsaklarda sindirim sorunları ve gaz oluşabilir.

Kötü kokulu gaz bazı hastalıklarla da ilişkili olabilir

Kötü kokulu gaz, bazı kişilerde besinlerin yeterince emilememesiyle de bağlantılı olabilir.

Uzmanlar arasında çölyak hastalığı veya glutenle ilişkili bazı sindirim sorunları da olası nedenler arasında değerlendiriliyor.

Bunun yanında bağırsakları etkileyen bazı enfeksiyonlar da gaz ve sindirim şikayetlerine yol açabiliyor. Ancak bu durumlarda genellikle sadece kötü kokulu gaz görülmüyor; başka belirtiler de tabloya eşlik ediyor.

Gazla birlikte bu belirtiler varsa dikkat

Gaz çıkarmak normal olsa da bazı belirtilerin eşlik etmesi durumunda doktora başvurmak gerekiyor.

Özellikle:

Karın ağrısı

Açıklanamayan kilo kaybı

Dışkıda kan

Bağırsak alışkanlıklarında belirgin değişiklik

Daha önce olmayan ve kalıcı hale gelen yoğun gaz

gibi belirtiler varsa durumun yalnızca beslenmeden kaynaklandığı düşünülmemeli.

Kötü kokuyu azaltmak mümkün mü?

Gazın kokusunu azaltmak için öncelikle hangi yiyeceklerin tetikleyici olduğunu gözlemlemek önemli.

Uzmanlar daha yavaş yemek yemenin ve yeterli su tüketmenin de bazı kişilerde şikayetleri azaltabileceğini belirtiyor.

Bunun için beslenmeden çok sayıda yiyeceği aynı anda çıkarmak doğru olmayabilir. Öncelikle değişikliğin ne zaman başladığını ve hangi yiyeceklerle ilişkili olduğunu takip etmek daha sağlıklı bir yaklaşım.

Kısacası gaz çıkarmak başlı başına anormal bir durum değil. Gazın kokusunda veya sıklığında ani ve açıklanamayan bir değişiklik meydana geldiyse, özellikle başka sindirim belirtileri de eşlik ediyorsa bunu görmezden gelmemek gerekiyor.