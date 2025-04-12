Türkücü Berdan Mardini (45) 2010'da nikâh masasına oturduğu, çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021'de boşanmıştı.
2023'te de kendinden 13 yaş küçük İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sevgililer dün ilişkilerini resmiyete dönüştürdü. Başakşehir Nikâh Dairesi'nde evlendiler.
Berdan Mardini, "Sürpriz ve sade bir nikâh tercih ettik. Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik" dedi.
Mardini, yeni eşini balayı için önce Mardin'e götüreceğini söyledi. Sonra "Dilara nereye isterse, oraya gideriz” diye konuştu.
İLK PAYLAŞIM
Taze damattan ilk paylaşım da geldi. Dilara Talay ile verdiği pozları art arda Instagram hesabından yayınladı.