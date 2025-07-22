Bahadır Tatlıöz 7 yıl önce Yasemin Tatlıöz ile sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra eşiyle Bodrum'a yerleşen şarkıcı İstanbul'dan neden taşındığını şu sözlerle anlatmıştı:

"İstanbul'dan kaçtım. Çünkü çok hassas bir ruh halim var. Olumsuzluklardan aşırı etkileniyorum. Üzgün ve naif insanları sömüren, hırslı ve saldırgan insanların bir arada yaşadığı bir şehir İstanbul Gümüşlük'e yerleştik. Bir adımda bahçeye, 10 adımda denize varıyor ayağım. En azından toprağa basıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir vazgeçiş değil. Daha güçlü bir başlangıcın ilk adımları."

"EVİ VE BİRÇOK ŞEYİ ONA BIRAKMAM GEREKTİ"

Bahadır Tatlıöz şimdi yeniden İsanbul'a döndü, sebebini de verdiği bir röportajda açıkladı:

"Çok sevgili eşimle yollarımızı ayırma kararı aldık. Öyle olunca da benim İstanbul'a dönmem, bir erkek olarak evi ve birçok şeyi ona bırakmam gerekti. Zaten aramızda problem yok. İkimiz için de böyle olması gerektiğine inanarak bir yola giriyoruz."