Fatih Akın'ın kült filmi Duvara Karşı ile yıldızı parlayan, daha sonra Game of Thrones dizisindeki Shae karakteriyle dünya çapında tanınan Sibel Kekili, özel hayatında attığı önemli adımla gündeme geldi. Uzun yıllardır Almanya'da gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun, fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise çiftin düğününden yeni görüntüler gündem oldu.

Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden Sibel Kekili, evlilik kararını da büyük bir gizlilik içinde aldı. Aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren oyuncunun düğününden paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.

Ortaya çıkan görüntülerde Sibel Kekili ile Andreas Daurer'in düğün dansı yaptığı anlar yer aldı. Çiftin samimi ve mutlu halleri hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.