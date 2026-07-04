İstanbul Ataşehir'de yer alan ve Türkiye'de modern perakendeciliğin simge mağazalarından biri olarak görülen Kozyatağı CarrefourSA Hiper, yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

CarrefourSA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kozyatağı CarrefourSA Hiper yeniden hizmetinizde" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, mağazanın City's İstanbul AVM bünyesinde yeniden faaliyet göstermeye başladığı duyuruldu.

Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak bilinen Kozyatağı CarrefourSA, 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilerini ağırlayamıyordu.

Sürecin ilk günlerinde mağaza girişine "teknik bir nedenden dolayı hizmet veremiyoruz" yazılı bilgilendirme asılmıştı. Daha sonra ise hizmet aksamasının, AVM yönetiminden kaynaklanan nedenlerle ürün kabulünün gerçekleştirilememesinden kaynaklandığı ifade edilmişti.

Kapanış sürecinde mağazanın bulunduğu alanın büyük bölümü ahşap panellerle çevrilirken, ziyaretçiler için yalnızca tek bir giriş noktası açık bırakılmıştı. İçeride raflarda ürünlerin yer aldığı görülürken, bozulma riski taşıyan ürünlerin önemli kısmının başka noktalara taşındığı dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'DE HİPERMARKET DÖNEMİNİN ÖNCÜSÜ OLDU

Kozyatağı Carrefour, 22 Kasım 1993 tarihinde İstanbul İçerenköy'de hizmete girerek Türkiye'de hipermarket konseptinin başlangıcına öncülük etti.

127 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen tesis, uzun yıllar İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterdi. İlerleyen dönemde alışveriş merkezi bölümü genişletilen kompleks, önce Kozyatağı Carrefour AVM, ardından ise City's İstanbul AVM ismiyle hizmet vermeyi sürdürdü.

SAHİPLİK YAPISINDA DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kozyatağı CarrefourSA Hiper'in yeniden faaliyete geçmesi, şirketin ortaklık yapısında önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldi.

A101'in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ, Sabancı Holding ile Carrefour Grubu'nun CarrefourSA'daki hisselerini devralmak amacıyla anlaşmaya imza atmıştı. Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun CarrefourSA ortaklığının sona ermesi bekleniyor.