Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn, yaklaşık 160 kilometrekarelik yüzölçümü ve 40 bine yaklaşan nüfusuna rağmen yüksek yaşam standardı, güçlü finans sistemi ve istikrarlı siyasi yapısıyla dikkat çekiyor.

2026’ya yaklaşılırken ülke, kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en üst sıralarındaki yerini korumayı sürdürüyor. Son tahminlere göre bu rakamın yaklaşık 170 bin dolar ile 180 bin dolar arasında olduğu değerlendiriliyor. Sanayi, finans hizmetleri ve yüksek katma değerli üretim, ekonominin temel omurgasını oluşturuyor.

ÜLKE ADETA BANKA GİBİ YÖNETİLİYOR

Lihtenştayn ekonomisi yalnızca bankacılık ve finansla sınırlı değil. Ülke hassas mühendislik, medikal teknoloji, makine üretimi ve ileri sanayi alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası firmaya ev sahipliği yapıyor. Düşük kurumsal vergi oranları, iş dostu düzenlemeler ve İsviçre ile olan gümrük birliği, ülkeyi yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez haline getiriyor. Finans sektörü ise ekonominin en önemli gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Ülkede kamu borcunun son derece düşük seviyelerde olması, mali disiplinin güçlü olduğunu gösteriyor. İşsizlik oranı da uzun yıllardır Avrupa ortalamasının oldukça altında seyrediyor. Küçük ölçekli nüfusa rağmen kişi başına gelir yüksekliği, sosyal hizmetlerin kalitesini ve yaşam standartlarını yukarıda tutuyor. Eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında Avrupa standartlarının üzerinde bir yapı bulunuyor.

ANAYASAL MONARŞİ İLE YÖNETİLİYOR

Lihtenştayn, 1719 yılında prenslik statüsünü kazandı ve günümüzde anayasal monarşi ile yönetiliyor. Devlet başkanı Prens Hans-Adam II olmakla birlikte, günlük devlet işlerinin önemli bir bölümü veliaht Prens Alois tarafından yürütülüyor. Ülke tarih boyunca tarafsızlık politikasını benimseyerek büyük savaşların dışında kalmayı başardı.

Lihtenştayn, 1991’de Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne (EFTA) katıldı ve 1995’ten bu yana Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde yer alıyor. Bu üyelikler, ülkenin Avrupa pazarlarıyla entegrasyonunu güçlendirerek ticaret hacmini artırdı. İsviçre ile olan gümrük birliği de ekonomik istikrarın önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Bu yapı, ülkenin hem bağımsız ekonomik politikalar yürütmesine hem de bölgesel ticaret avantajlarından yararlanmasına imkan sağlıyor.

KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR EKONOMİ MODELİ

Lihtenştayn, sınırlı coğrafi büyüklüğüne rağmen yüksek katma değerli üretim, güçlü finans sektörü ve istikrarlı yönetim modeliyle Avrupa’nın en dikkat çekici ekonomik yapılarından birini oluşturuyor.

Düşük vergi politikaları, yüksek yaşam kalitesi ve uluslararası entegrasyon sayesinde ülke, küresel ölçekte “küçük ama etkili ekonomi” örneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.