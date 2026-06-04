Uzmanlar, halk arasında "kazıyıcı böcek" ya da "öğütücü böcek" olarak bilinen zararlının birçok farklı ortamda ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ahşap yapılardan kuru gıda ürünlerine kadar geniş bir besin yelpazesine sahip olan bu böcek türü, özellikle depolar, bodrumlar ve çeşitli müştemilatlarda görülüyor.

İlk bakışta küçük bir örümceğe benzeyen odun öğütücüsü, aslında bir böcek türü. Oval biçimli gövdesi 3 ila 4,5 milimetre arasında değişiyor. Altı bacağı ve belirgin antenleri bulunan türde erkek ve dişi bireyler arasında bazı farklılıklar bulunuyor.

Erkek bireyler daha küçük yapılı, ince gövdeli ve kırmızımsı renkte oluyor. Ayrıca kanatları sayesinde uçabiliyorlar. Dişiler ise daha iri, daha koyu renkli ve kanatsız oldukları için uçamıyor.

Öğütücü böceğin larvaları özellikle yaz döneminde yoğun faaliyet gösteriyor. Gece aktif olan bu zararlı, gündüzleri saklandığı için fark edilmesi oldukça güç. Doğal yaşam alanları arasında çürümüş ağaçlar, ağaç kovukları ve kuş yuvaları yer alıyor.

İNSAN YAŞAM ALANLARINA YAKIN OLMAYI TERCİH EDİYOR

Uzmanlara göre bu böcekler, doğal ortamların yanı sıra insanların kullandığı yapılarda da sıkça görülebiliyor. Ahırlar, müstakil evler, yazlıklar ve çeşitli ek binalar, zararlının en çok tercih ettiği alanlar arasında bulunuyor.

Arı kovanlarında ve çiftlik yapılarında da rastlanabilen türün, düşük nem oranı nedeniyle apartman dairelerinde görülme sıklığı ise daha düşük.

SADECE TAHTAYLA BESLENMİYOR

Yetişkin böcekler genellikle polen ve organik kalıntılarla beslenirken, larvalar çok daha geniş bir besin yelpazesine sahip. Ahşabın yanı sıra unlu mamuller, kurutulmuş et ürünleri ve kuru otlar da larvaların besin kaynakları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte deri ürünler, yastık kılıfları, yünlü kıyafetler ve kitaplar gibi kağıt bazlı materyaller de zarar görebiliyor. Larvalar, pupa dönemine geçmeden önce uygun alanlar oluşturmak amacıyla ahşap yüzeylerde ve hatta sıvalarda delikler açabiliyor.

BEKLENMEDİK MALZEMELERE DE ZARAR VEREBİLİYOR

Uzmanlar, bazı durumlarda bu zararlıların alışılmışın dışında malzemelerle de beslenebildiğini belirtiyor. Bunlar arasında mantar bazlı ürünler, su yalıtım malzemeleri, eski çatı kaplama ürünleri ve üretiminde ağaç unu, talaş ya da yonga kullanılan alçıpan türleri bulunuyor.

Geniş beslenme alışkanlıkları nedeniyle öğütücü böcekler, fark edilmedikleri takdirde yapı malzemelerine ve depolanan ürünlere ciddi zarar verebiliyor.