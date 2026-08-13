Macaristan’da Ukrayna sınırına yakın Beregsurány bölgesindeki bir ormana yerleştirilen tuzakta iki yetişkin böcek yakalandı. Haziran sonunda yapılan laboratuvar incelemeleri türün zümrüt dişbudak kurdu olduğunu doğruladı. Yetişkinleri yalnızca 8 ila 14 milimetre uzunluğa ulaşan bu küçük böcek, dişbudak ağaçları için en ciddi zararlılardan biri olarak kabul ediliyor.

SLOVAKYA'DA 18 TANESİ YAKALANDI

Tehlikenin yalnızca Macaristan’la sınırlı olmadığı kısa süre içinde anlaşıldı. Slovakya’nın doğusundaki Streda nad Bodrogom’da temmuz ortasında kurulan feromon tuzağında 18 yetişkin böcek tespit edildi. Slovak yetkililer, türün bölgedeki yayılımının sınırlarını belirlemek için Ulusal Orman Merkezi ile birlikte kapsamlı inceleme başlattı.

Böceğin Avrupa’da endişe yaratmasının arkasında ise geçmişte verdiği zarar bulunuyor. Tür, Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa’da çok sayıda dişbudak ağacının ölümüne neden oldu. Macaristan da konuyu Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısının gündemine taşıdı.

YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN TUZAKLAR ARTIRILIYOR

Macar yetkililer, istilacı türün ülkede kalıcı hale gelmesini ve daha sonra Avrupa Birliği genelinde bir bitki sağlığı sorununa dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Bu amaçla etkilenen bölgelerde izleme çalışmaları sıklaştırılırken böceğin nerelere ulaştığını belirlemek için yeni tuzakların kurulmasına karar verildi.

Yetkililer ayrıca orman yöneticileri ve vatandaşlardan dişbudak ağaçlarında şüpheli belirtiler fark etmeleri halinde durumu bildirmelerini istedi. Önümüzdeki süreçte yapılacak incelemeler, böceğin Macaristan ve Slovakya’da yalnızca sınırlı noktalarda mı bulunduğunu yoksa daha geniş bir alana yayılıp yayılmadığını ortaya çıkaracak.