ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine yönelik bir sürpriz saldırı girişiminde bulunarak çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu.

Salı günü gerçekleşen saldırıda fırlatılan füzelerin tamamının başarıyla engellendiği bildirilirken, İran makamları Ürdün'deki bir ABD üssünün hedef alındığını açıkladı.

Tarafları yeniden müzakere masasına getirmeyi amaçlayan kısa süreli durgunluk dönemini sonlandıran bu gelişme, petrol fiyatlarını 5 puan artırdı.

İran ise yeni saldırılar hakkında henüz açıklama yapmadı. CENTCOM ise her türlü saldırıya hazır olduklarını vurguladı.

CENTCOM MİSİLLEME YAPTI

CENTCOM, son 72 saat içerisinde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirilen 30'dan fazla İHA saldırısına yanıt olarak ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin Irak'ın doğusundaki Haşdi Şabi hedeflerine misilleme yaptığını açıkladı.

Saldırılarda çok sayıda lojistik ve füze fırlatma tesisinin vurulduğu aktarılırken, CENTCOM İran ordusu ve uzantılarının saldırıları durdurması gerektiğini, aksi daha sert bir yanıt verileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki al-Maliki ise Irak topraklarındaki İran bağlantılı milislerce fırlatılan ve ülkenin doğusundaki petrol tesislerini hedef alan İHA'ların imha edildiğini bildirdi.

Diğer taraftan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerini vurduğunu açıkladı.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Çatışmaların yeniden başlaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile "çok dostane müzakereler" yürütüldüğünü ifade etmesinin ve tarafların üç gün boyunca karşılıklı saldırıda bulunmamasının hemen ardından yaşandı.

Bu süreç öncesinde ABD'nin İran'ın güneyindeki tünel ve köprüleri hedef alan 13 gece süren bombalamalarında onlarca kişi öldü.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolü görüşmelerdeki en önemli anlaşmazlık olmayı sürdürürken, Tahran ise bu görüşmelerin gerçekleştiğini dahi reddediyor.

Bölgedeki tırmanışın ardından Çarşamba günü Asya piyasalarında Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 5 artışla 85 dolara.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyareti ve Senatör Lindsey Graham'ın cenazesiyle aynı döneme denk gelen gelişmeler sürerken, Pentagon verileri Şubat ayından bu yana 624 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 417'sinin ABD-İsrail ortaklığındaki "Epic Fury Operasyonu" sırasında yaralandığını gösterdi.