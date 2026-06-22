DAHA 17'NİN YILDIZI TATİLİNE DE DEVAM EDİYOR
Başarılı oyuncu Dilara Aksüyek, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Rol aldığı dizinin çekimlerinin de Bodrum'da devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan oyuncu, set çalışmalarına verilen arayı dinlenerek değerlendirdi.
DİLARA AKSÜYEK'İN BODRUM PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞDI
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, tatilden renkli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
GÜZELLİĞİ BÜYÜLEDİ
Ünlü oyuncunun bikinili pozları kısa sürede yoğun ilgi görürken, paylaşımlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
SET ARASINDA MORAL DEPOLADI
Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren oyuncu, boş zamanını sahilde geçirerek değerlendirdi. Doğal ve fit görünümüyle dikkat çeken Aksüyek'in paylaşımları magazin gündeminde de geniş yer buldu.
Günün Trend Haberleri
Takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan oyuncunun Bodrum kareleri, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.
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