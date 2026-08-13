Brülörleri söndüğünde tamamen devre dışı kaldığı düşünülen gazlı ocaklarla ilgili araştırma şaşırtıcı bir sonuç ortaya koydu.

53 evde yapılan ölçümlerde, tespit edilen metanın dörtte üçünden fazlasının ocaklar kullanılmıyorken yayıldığı belirlendi. Üstelik aynı metan molekülü, gökbilimcilerin uzak gezegenlerde yaşam ihtimalini araştırırken aradığı önemli kimyasal izlerden biri.

Gazlı ocaklar çalışmadığında mutfakta görünürde hiçbir hareket olmaz. Alev yoktur, ısı üretilmez ve brülörler kapalıdır. Yapılan ölçümler, cihazın tamamen “sessiz” olmadığına işaret ediyor.

Stanford Üniversitesi ve PSE Healthy Energy araştırmacılarının Kaliforniya'daki 53 evde gerçekleştirdiği çalışmada, doğal gazlı ocaklardan yayılan metan farklı aşamalarda ölçüldü. Araştırmacılar cihazları kapalı haldeyken, normal kullanım sırasında ve brülörlerin ateşlenip söndürüldüğü kısa dönemlerde inceledi.

Sonuç dikkat çekiciydi: Ölçülen metanın dörtte üçünden fazlası, ocakların kullanılmadığı sırada ortaya çıktı.

Yani metanın açığa çıkması için ocağın yakılması gerekmiyordu.

Ocak kapalıyken metan nasıl çıkıyor?

Doğal gazın büyük bölümünü metan oluşturuyor. Ocak çalışırken gaz yanıyor ve büyük ölçüde karbondioksit ile suya dönüşüyor. Cihaz kapatıldığında gazın tamamı sistemden anında ortadan kalkmıyor.

Araştırmacılar, cihazın parçalarından ve bağlantılarından kaynaklanan küçük sızıntıların kullanılmadığı dönemde de metan salımına neden olabileceğini belirledi.

Çalışmaya göre gazlı ocaklar, tükettikleri doğal gazın yaklaşık yüzde 0,8 ila 1,3'ünü yanmamış metan olarak atmosfere bırakabiliyor.

ABD'deki tüm konutlarda bulunan gazlı ocaklar için yapılan tahmin ise yıllık yaklaşık 28,1 gigagram metan emisyonuna işaret ediyor.

Buradaki kritik nokta miktardan çok, emisyonun zamanlamasıydı.

Çünkü araştırmada ölçülen metanın büyük bölümü yemek pişirilirken değil, ocak kullanılmadan beklerken ortaya çıktı.

Gazlı ocakların sorunu sadece metan değil

Metan, gazlı ocaklarla ilgili çevresel endişenin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.

Doğal gazın yakılması sırasında azot oksitler ortaya çıkabilir. Eksik yanma veya diğer emisyon süreçleri ise karbon monoksit, formaldehit ve benzen gibi farklı kirleticilerin oluşmasına neden olabilir.

Özellikle havalandırmanın yetersiz olduğu kapalı alanlarda bu maddelerin iç ortam havasında birikmesi ayrı bir sorun oluşturabilir.

Metan açısından ise mesele daha geniş bir çevresel etkiye sahip.

NASA, metanı atmosferdeki ömrü karbondioksitten daha kısa olmasına rağmen, Dünya'nın ısınmasına katkıda bulunan en önemli sera gazlarından biri olarak tanımlıyor.

Stanford araştırmacılarının hesaplamasına göre, ABD'deki konut tipi gazlı ocaklardan kaynaklanan metan emisyonlarının 20 yıllık iklim etkisi, yaklaşık 500 bin otomobilin bir yıllık karbondioksit emisyonuna denk gelebilecek düzeyde.

Fakat metanı ilginç kılan yalnızca Dünya'daki etkisi değil.

Aynı metan uzayda yaşam arayışında kullanılıyor

Burada hikâye beklenmedik bir noktaya ulaşıyor.

Kaliforniya'daki bir mutfakta sızan metan, istenmeyen bir gaz emisyonu anlamına geliyor. Ancak milyonlarca hatta milyarlarca kilometre uzakta, aynı molekül gökbilimciler için çok daha farklı bir anlam taşıyor.

Metan, yani CH₄, ötegezegenlerin atmosferlerini incelerken araştırılan moleküllerden biri.

Gökbilimciler, uzak bir gezegenin atmosferinden geçen yıldız ışığını analiz ederek burada hangi gazların bulunduğunu anlamaya çalışıyor. Moleküller ışığın belirli dalga boylarını emiyor ve geride adeta kendilerine özgü bir “kimyasal parmak izi” bırakıyor.

Metan da bu izlerden biri.

Bunun nedeni, Dünya'da metanın canlı organizmalar tarafından üretilebilmesi. Özellikle bazı mikroorganizmalar atmosferik metan kaynakları arasında yer alıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var:

Bir gezegenin atmosferinde metan bulunması, orada yaşam olduğu anlamına gelmiyor.

Metan bulundu diye uzaylı yaşamı keşfedilmiş olmuyor

Metan biyolojik süreçlerin dışında da oluşabilir. Jeolojik faaliyetler ve gezegenin atmosferik koşulları da bu molekülün ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle gökbilimciler metanı tek başına bir “yaşam göstergesi” olarak değerlendirmiyor.

Asıl önemli olan, metanın hangi gazlarla birlikte bulunduğu ve gezegenin genel atmosferik koşullarının nasıl olduğu.

Örneğin oksijen ve metanın aynı atmosferde önemli miktarlarda bulunması daha dikkat çekici olabilir. Çünkü bu iki gaz birbirleriyle reaksiyona girme eğilimindedir. İkisi uzun süre birlikte yüksek miktarlarda bulunuyorsa, onları sürekli olarak yenileyen bir süreç söz konusu olabilir.

Bu yüzden bilim insanları tek bir moleküle bakmak yerine gezegenin atmosferindeki daha büyük kimyasal tabloyu anlamaya çalışıyor.

James Webb de uzak gezegenlerde metan tespit etti

Bu araştırmalar artık yalnızca teorik değil.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, ötegezegen atmosferlerinde metanın izlerini tespit etti. 2023 yılında Webb'in WASP-80 b gözlemleri, gezegenin atmosferinde metan ve su buharının bulunduğuna ilişkin spektral kanıtlar ortaya koydu.

Ancak WASP-80 b'nin atmosferinde metan bulunması, gezegende yaşam olduğu anlamına gelmiyor. Gökbilimcilerin böyle bir sonuca ulaşabilmesi için gezegenin sıcaklığını, atmosferik kimyasını, çevresini ve metanın nasıl oluştuğunu birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

Bir mutfaktan uzayın derinliklerine uzanan aynı molekül

Ortaya çıkan tablo oldukça ilginç.

Dünya'da kapalı bir gazlı ocaktan sızan metan, kontrol edilmesi gereken bir emisyon. Uzak bir gezegenin atmosferinde tespit edildiğinde ise gökbilimcilerin dikkatle incelediği kimyasal bir ipucu.

Molekül aynı: CH₄.

Bulunduğu yer değiştiğinde anlamı tamamen değişiyor.

Bir mutfakta metanın kaynağı gaz tesisatı veya bir cihazdaki sızıntı olabilir. Bir ötegezegende ise aynı molekülün kaynağını anlamak için gezegenin atmosferi, jeolojisi ve diğer gazlarla ilişkisi araştırılıyor.

Bu nedenle metan, hem Dünya'daki iklim araştırmalarında hem de evrendeki yaşam arayışında önemli bir molekül olarak öne çıkıyor.