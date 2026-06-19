TRT Tabii'nin yeni projelerinden "Ateş Denizi" dizisinin setinde yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Narkotik polislerinin sete düzenlediği operasyonun ardından başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmış, yaşananların ardından yapım şirketinden beklenen açıklama geldi.

SETTE GÖZALTINA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri devam eden "Ateş Denizi" dizisinin setine narkotik ekipleri geldi. Başrol oyuncusu Erdem Kaynarca karavanından çıkarılarak arama işlemine tabi tutuldu.

Aracında da inceleme yapılan oyuncu, ardından Halkalı’daki Narkotik Şube’ye götürüldü. İfadesi alınan Kaynarca'dan saç ve kan örneği alındığı, oyuncunun gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

SETE ARA VERİLMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken, yapım şirketi Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti.'den açıklama geldi.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Şirket Genel Koordinatörü Hakan Yıldız tarafından yapılan açıklamada, Erdem Kaynarca'nın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Firmamız tarafından yapımı sürdürülen “Ateş Denizi” isimli projemizin oyuncularından ‘’Erdem Kaynarca’’ hakkında, kamuoyuna yansıyan “Yasaklı Madde Kullanımı” gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiş ve oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük bir hassasiyetle üzerinde durdurduğumuz “Yasaklı Madde Kullanımı” konusunda, firmamızın ve daha önemlisi projemize büyük bir özveri ile emek harcayan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayii eden şahsın sözleşmesi şirketimiz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir. Projemiz yeni oyuncunun katılımı ile planlandığı şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öte yandan Kaynarca'nın ayrılığının ardından çekilen sahnelerin yeniden çekileceği ve yapımın milyonlarca liralık zararla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.