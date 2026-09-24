Halit Ergenç, ekranlardan uzak olduğu dönemde soluğu müzik etkinliklerinde almaya devam ediyor. Daha önce dünyaca ünlü isimlerin konserlerinde görüntülenen oyuncu, bu kez Metro Boomin’in İstanbul performansını izlemek için seyircilerin arasındaki yerini aldı.

Ergenç’in konser boyunca müziğe eşlik ettiği ve etkinliğin atmosferini yaşadığı anlar da objektiflere yansıdı.

YİNE RAP KONSERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin öne çıkan prodüktör ve DJ’lerinden Metro Boomin, salı günü İstanbul’da sahne aldı. Konseri izleyenler arasında Halit Ergenç de vardı.

Daha önce Travis Scott, Kanye West ve Björk’ün konserlerinde görüntülenen ünlü oyuncunun yeni durağı Metro Boomin oldu.

“HALİT ERGENÇ’İN PLAYLİSTİNİ MERAK EDİYORUM”

Konser sırasında seyircilerin arasında görüntülenen Ergenç’in etkinlikteki anları sosyal medyada da paylaşıldı.

Oyuncunun peş peşe dünyaca ünlü isimlerin konserlerine gitmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Ergenç’in müzik tercihleri hakkında, “Halit Ergenç’in playlistini merak ediyorum” şeklinde yorumlar yapıldı. Espirili yorumlara beğeni yağdı.