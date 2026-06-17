Sıra dışı açıklamaları ve tartışmalı hareketleri nedeniyle Türkiye'de bir dönem sık sık tartışma konusu olan Sevan Nişanyan, 2017 yılında tutuklu bulunduğu Foça Açık Cezaevi'nden firar etmiş ve yurt dışına kaçmıştı.



9 yıldır Türkiye'ye giremeyen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Nişanyan, bu süreçte Yunanistan, Ermenistan ve Karadağ gibi birçok farklı ülkede yaşamını sürdürürken, YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda kullandığı bazı ifadeler nedeniyle zaman zaman Türkiye kamuoyunda gündeme gelmeye devam etti.



Bir süredir yayınlarını oğlu Arsen Nişanyan ile birlikte gerçekleştiren Sevan Nişanyan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile artık yayınlarına tek başına devam edeceğini belirtmiş ve oğlu ile arasında yaşanan gerginlik için "Arsen maalesef babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı son aylar içinde. Bu da benim sıkıntımın önemli bir parçasıydı, aile içi meseleler. O yüzden Arsen defteri kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.





'BABAM BENİ EVLATLIKTAN REDDETTİ'



Konuya ilişkin kendi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden paylaşım yapan Arsen Nişanyan, babasının kendisini daha önce de evlatlıktan reddettiğini belirterek "Babamın yaşam coşkusu ve yaratıcı dehasına sonsuz hayranlığım var. Fakat rutin olarak çocuklarını evlatlıktan reddetme gibi kötü bir huyu var. Bu sanırım yedinci oldu; alıştık. Bu sefer nedenini ben de tam olarak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan



ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ ŞİRİNCE'DEKİ OTEL ÇIKTI



15 Haziran'da sosyal medyada duyurulan tartışmanın ardından bir kullanıcı, Sevan Nişanyan'ın paylaştığı gönderinin altına "Sebebin Şirince oteli ve Sevan hocanın oradaki hakkını istemesi ve hakkına lakaydi gösteren aile bireylerine ve yakın dostlarına tavır göstermesi olduğunu tahmin ediyorum" yorumunu yapmıştı.



Bu paylaşıma "Doğru tahmin" yanıtını veren Nişanyan, daha sonra söz konusu paylaşımdaki iddiaları referans göstererek "Lakaydi çok hafif tabir" ifadelerini kullandı.





İzmir'in Selçuk ilçesinin Şirince köyünde bulunan 'Nişanyan Oteli' halihazırda Nişanyan ailesi tarafından işletilirken, Sevan Nişanyan'ın otel üzerinde hakkının olduğunu ancak ailesi tarafından kendi hakkının verilmediğini öne sürdüğü ortaya çıktı.