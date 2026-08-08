Şarkıcı Sevcan Orhan ile eski menajeri Harun Belenkoğulları arasındaki hukuki süreçte karar çıktı. Orhan'ın, birlikte çalıştıkları dönemde kendisinden fazla para alındığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından açılan davada mahkeme, Belenkoğulları'nın beraatine karar verdi.

Sabah'ın haberine göre Orhan, uzun yıllardır müzik sektöründe faaliyet gösterdiğini ve sektörde menajerlik anlaşmalarının çoğu zaman sözlü olarak yapıldığını belirtti. Eski menajeri Belenkoğulları ile çalıştığı dönemde yaklaşık 50-60 organizasyona katıldığını ifade eden ünlü şarkıcı, elde edilen gelirlerin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığını öne sürdü.

Orhan, Belenkoğulları'nın kendi hak ettiği paydan daha fazlasını aldığını ve bu nedenle maddi zarara uğradığını savunarak şikayetçi oldu.

MENAJER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialar üzerine savcılıkta ifade veren Harun Belenkoğulları ise suçlamaları kabul etmedi. Sevcan Orhan ile organizasyon başına yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştıklarını belirten Belenkoğulları, hesabına aktarılan paraların yalnızca yaptığı iş karşılığında hak ettiği komisyon olduğunu savundu.

Belenkoğulları, Orhan'ın kendisine yönelttiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Belenkoğulları hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Sevcan Orhan, Harun Belenkoğulları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösteren yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine vardı.

Heyet, bu gerekçeyle Harun Belenkoğulları'nın beraatine hükmetti.