Sanatçı Sevcan Orhan bu akşamki Kıbrıs sahnesinde kalp krizi geçirdi. Orkestra arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Orhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
SEVCAN ORHAN KİMDİR?
Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda ses eğitimi bölümünde öğrenim görmeye başladı.
Albümleri
2000: Nenni Bebek
2003: Bir Türküydü Yaşamak
2008: Adı Aşk
2011: Zemheriden Ötesi Bahar
2014: Düşten Gerçeğe
2019: İçimden Geldi Söyledim