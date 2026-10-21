Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı’nda öğle saatlerinde kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.F., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Sevda Dinler (22) ile mesire alanında tartışmaya başladı.

ARKADAŞLIK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gözü dönen G.F., yanında getirdiği av tüfeğini çekerek 22 yaşındaki genç kıza ateş etti. Saçmaların hedefi olan Sevda Dinler, kanlar içinde yere yığıldı.

SİVİL POLİS MÜDAHALE EDİP YAKALADI

Saldırı sırasında tesadüfen mesire alanında yemek yiyen sivil bir polis memuru, olaya anında müdahale ederek cinayet zanlısı G.F.'yi etkisiz hale getirdi ve yakaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevda Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Sivil polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli G.F., jandarma ekiplerine teslim edilerek İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.