Sevdan Bir Ateş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Özge Özacar, rol arkadaşlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Murat Ünalmış'la sette kurduğu dostluğu anlatan oyuncu, Hüma karakterinin geleceğine ilişkin soruya ise merak ettiren bir yanıt verdi.

MURAT ÜNALMIŞ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Murat Ünalmış'la çok iyi dost olduklarını söyleyen Özge Özacar, partneri için “Murat Bey şahane insan, çok disiplinli. Çok tecrübeli. Allah'a şükür iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Dizide Hüma karakterini canlandıran Beyza Karabacak hakkında da konuşan Özacar, küçük oyuncunun yeteneğine övgü yağdırdı:

“İnanılmaz zeki, inanılmaz yetenekli. Böyle gelecekte de önünün çok açık olduğuna inandığım arkadaşım. 5 yaşında.”

HÜMA KONUŞACAK MI?

Dizinin izleyicilerinin merak ettiği “Hüma konuşacak mı?” sorusu Özge Özacar'a da yöneltildi. Oyuncu, hikâyenin gidişatına ilişkin ipucu vermekten kaçınarak “Vallahi bir şey söyleyemem. Beni yakarsınız. Ben bir şey söyleyemem... Önümüzdeki bölümler en az öncekiler kadar heyecanlı olacak” yanıtını verdi.