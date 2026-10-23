Adana’nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Sevda Dinler’in (22), memur olmak için KPSS’ye hazırlandığı öğrenildi. Sağlık meslek yüksekokulu mezunu Dinler’in annesi Medine Dinler, kızının kendisine verdiği sözü anlattı.

Medine Dinler, “Sabahlara kadar KPSS'ye çalışıyordu. Ben, ‘Sen memurluğu kazan yeter’ dedim. Bana, ‘Anne ben kazanacağım, atanıp, memur olunca da seni hacca göndereceğim’ demişti ama olamadı çocuğum. Şüpheli en ağır cezayı alsın” dedi.

SALDIRGANI UZMAN ÇAVUŞ YAKALADI

Olay, 21 Ekim’de öğle saatlerinde Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. Gamber Fidan, daha önce arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler’e av tüfeğiyle ateş etti. O sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale ederek Fidan’ı yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“ARAYA GİRDİK AMA ÖLSÜN DİYE BİR DAHA VURDU”

Saldırı sırasında Dinler’in yanında bulunan arkadaşı Nisa Yeliz Berber, müzik dinledikleri için şüphelinin geldiğini duymadıklarını söyledi. Berber, “Doğrudan ‘Sevda Dinler, öleceksin’ diye bağırdı. Araya girdik ama ölsün diye bir daha vurdu” dedi.

Berber, geçen aralık ayında “Sevda’nın yolu mezar, benim yolum cezaevi” şeklinde tehdit mesajı gönderildiğini, bu olayın ardından uzaklaştırma kararı aldırıldığını anlattı.

Sevda Dinler’in kardeşi Esra Dinler de şüpheliyi tüm sosyal medya hesaplarından engellediklerini ve iletişimi kestiklerini belirtti. Aile olarak yaşananların geride kaldığını düşündüklerini söyleyen Dinler, ablasının öldürülmesiyle büyük acı yaşadıklarını ifade etti.

“ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE KALSIN”

Baba Adem Dinler, kapı komşuları olan şüpheliyi daha önce defalarca uyardığını ancak kızını rahatsız etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Olay günü eşiyle hurma toplamaya gittiklerini anlatan Dinler, “Çocuklarım arayıp hava almak için izin istedi. Hurma toplarken diğer kızım aradı, ‘Baba yetiş, Gamber ablamı vurdu’ dedi” diye konuştu.

Şüphelinin kızını evden çıkarken takip ettiğini ve saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiğini öne süren baba Dinler, “Ömür boyu cezaevinde kalsın, yüzünü görmek istemiyorum” dedi.