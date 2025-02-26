Şarkıcı İrem Derici, uçakta gürültü yaptığı için kendisi eleştiren yazar-danışman Sevda Türküsev'in tweet'ini alıntılayıp "Kim bu s.k" diye yazdı. Türküsev, Derici'ye dava açacağını duyurdu.

Yazar-danışman Sevda Türküsev'in X hesabından (eski adıyla Twitter) aynı uçakta yolculuk yaptığı şarkıcı İrem Derici'nin kahkahalarla güldüğünü ve beraberindekilerle gürültü yaptığını aktardığı videolu paylaşımında şöyle dedi:

"Bir insanın sesi bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmeyen, küfürlü konuşan bağırarak gülen, insanları rahatsız eden biri olması enterasan. Oysa ki sesi ne kadar güzel. Komple ekipçe sanki onların özel mekanı. Ne kadar ayıp! Enteresan. Ses muhteşem ama davranışlar sıfır."

Derici'yse Türküsev'in bu paylaşımını alıntılayıp "Kim bu s.k" diye yazdı.

Bu ifade üzerine kendisi hakkında hukuki süreç başlatacağını söyleyen Türküsev'e Derici bu sefer de "Kız avukatın da mı var senin" diye yanıt verdi.

Derici Instagram hesabından da şöyle yazdı:

"Sus kız mutsuz lübin. Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu keko, ay yallah lüzumsuz abla."

İREM DERİCİ'DEN KARŞI ATAK: BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Bu arada İrem Derici de avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile yaptığı açıklamada Sevda Türküsev'e dava açacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim İrem Derici 24 Şubat 2025 günü İstanbul Havalimanı'nda hiç tanımadığı, isminin sonradan Sevda Türküsev olduğunu öğrendiği şahıs tarafından izni olmadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp asılsız iddialara maruz kalmıştır. Sevda Türküsev, müvekkili bir yandan kameraya çekip bir yandan da duyacağı şekilde yüksek sesle 'Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı, her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!' şeklinde sözlerle ithamlarla bulunmuştur."

"Sevda Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mâl olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileri ile paylaşmıştır."

"Daha önce benzer şekilde kaotik bir ortam yaratmak ve bundan beslenmek saiki ile gerçek dışı haberlere taraf olan ve bu tip süreçlerin içinde yer alan şahsın müvekkil İrem Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır. Bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarız. Ayrıca uçak içerisinde hava yollarının çalışanlarına herhangi bir şikâyetini intikal ettirmeyen şahsın uçaktan indikten sonra bu şekilde bir paylaşım yapmasından beklediği menfaati de kamuoyunun takdirine sunuyoruz."