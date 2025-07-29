Geçtiğimiz cumartesi günü ünlü oyuncu Meral Kaplan, sahte belgelerle Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yapan 5 kişilik örgütle birlikte gözaltına alındı.

Kaplan'ın emniyetten çıktığı esnada elleri kelepçeli gibi yürütülmesi ancak ekip aracına binerken kelepçelerinin olmadığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

'Rol yapıyor'

Sevda Türküsev, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp, "Elleri arkadan kelepçeli olmamasına rağmen, sanki elleri kelepçeliymiş gibi rol yapıyor. Oyuncu Yıldız Kaplan dolandırıcılık suçundan gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı!" ifadelerini kullandı.

"Seni adam yerine koyar, mahkemelerde süründürürüm"

Türküsev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü oyuncu Yıldız Kaplan'dan sert yanıt geldi. Kaplan Türküsev'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"A be alık haberci misin,gazeteci misin ne haltsın??İlk önce bi araştır öyle yaz ne yazacaksan. İşkembeden sallayıcı. Bu iki oldu. Seni adam yerine koyar, mahkemelerde süründürürüm."