Karadeniz'de çekilecek olan Sevdam Karadeniz'in bu hafta okuma provası gerçekleşti. Dizi daha sete çıkmadan bir oyuncu daha karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldı.

3 OYUNCU YOLLARINI AYIRMIŞTI

Daha önce Emre Bey, Aslıhan Malbora ve Durul Bazan projeden çekilmişti. Mahmut Yeniceli karakterine hayat verecek olan Durul Bazan'ın yapımla vardığı ortak karar doğrultusunda diziden ayrıldığı iddia edildi.

BİR OYUNCU DAHA VEDA ETTİ

Dizinin oyuncu kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Provaya da katılan oyunculardan "Fındık"ı oynamaya hazırlanan Hivda Zizan Alp yapımcıyla karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldı.

SEVDAM KARADENİZ KONUSU

Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay’ın yazdığı, Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizinin 18 Temmuz’da çekimlere başlaması planlanıyor. Dizi Karadeniz’in önde gelen iki ailesi Alazlılar ve Yeniceliler’in kuşaktan kuşağa taşınan aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.