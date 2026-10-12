Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Deniz Işın, yaşadığı taciz olayını sosyal medya hesabından anlattı. Evine yalnızca iki dakika mesafedeyken bir grup erkeğin sözlü tacizine maruz kaldığını belirten Işın, yaşadığı korkuyu ve öfkeyi dile getirdi.

“BAĞIRA BAĞIRA UZAKLAŞTIM”

Deniz Işın, olayın önceki gece yaşandığını belirterek içinde 5-6 erkeğin bulunduğu bir arabanın evinin yakınında kendisine laf attığını söyledi.

Yaşadığı anları anlatan oyuncu, “Dün gece yaşadım, arabanın içinde 5-6 erkek var. Evimin yakınında, evime 2 dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç. Benim için de bir ilk yaşandı” ifadelerini kullandı. Kendisini korumak ve olayın daha fazla büyümesini önlemek için uzaklaşmayı tercih ettiğini anlatan Deniz Işın, “Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan bağıra bağıra uzaklaştım oradan” dedi.

“ÇOK GÜVENİYOR ERKEKLER KENDİSİNE”

Yaşadığı olayın kendisinde büyük bir öfke yarattığını belirten Işın, erkeklerin bu tür davranışlarda bulunurken kendilerine fazla güvendiğini söyledi. Oyuncu, kadınların yıllardır biriken öfkesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok sinirlendim hem güvende hissetmemeye hem bu özgüvene. Çok güveniyor erkekler kendisine bu konuda. Güvenmeyin ama bence. Bu şartlarda yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle yıllardır ne şekilde gözlerinin döneceğini bilemezsiniz.”

“GEÇ SAATTE ORADA OLMASAYDIN DİYENE DE CEVABIM VAR”

Oyuncu, yaşanan olayın ardından kadınların giyimlerini ya da dışarıda bulundukları saati sorgulayan yaklaşımlara da tepki gösterdi. Işın, “Geç saatte orada olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smaçı koyarım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.