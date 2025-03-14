Amerikalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, kutu şekerli gazozlu içeceklerin ağız kanserine neden olduğu keşfedildi. Günde yalnızca içilen bir kutunun bile bu riski taşıdığı belirtildi.

KADINLARDA AĞIZ KANSERİ RİSKİ

Araştırmada, 160 bin kadından fazlasının verileri incelendi. Günde bir veya daha fazla şekerli içecek tükettiğini bildiren kadınların, ayda birden az içenlere kıyasla ağız kanserine yakalanma riskinin 4,87 kat daha fazla olduğu belirtildi.

ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN KAYNAKLANIYOR

Çalışmaya katılan kadınların yaklaşık 20.000'i günde birden fazla şekerli içecek tükettiğini bildirdi. Şekerli içeceklerden kaynaklanan ağız kanseri riskinin artmasının, 100.000 kişide üç vaka daha fazla görülmesine yol açacağını tahmin ediyorlar.