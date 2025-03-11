Harvard Üniversite'nden yapılan bir araştırmada, 3 popüler meyvenin sağlık açısından zararlı olabileceğini ortaya koydu. Bu meyveler faydalı görünse de aslında kilo aldırıyor.

3 MEYVE KİLO ALDIRIYOR

Metabolik sağlık araştırmacısı Dr. Nick Norwitz, bazı meyvelerde yüksek şeker içeriğinden dolayı metabolik olarak zararlı olacağını hatta kanser riskini artırabileceğini iddia etti. Bu meyveler sırayla, mango, üzüm ve jak meyvesi.

MANGODAKİ ŞEKER ORANI YÜKSEK

Bu 3 meyvede bulunan yüksek fruktoz yani doğal şeker, ince bağırsaklara ve karaciğere zarar verdiği öne sürüldü. Dr. Norwitz, özellikle mangonun en yüksek fruktoz seviyesine sahip meyve olduğunu söyledi. Tam boy bir mangoda yaklaşık 30 gram fruktoz bulunurken, elmada bu oranın yaklaşık 12,5 gram olduğunu belirtti.

Yapılan diğer araştırmalarda da fruktozun aşırı tükeminin obeziteye ve kolorektal kansere neden olduğu iddia edilmişti.