Eski Türkiye Güzeli ve Yeşilçam yıldızı Sevgi Can Danlı, yaşamının son dört yılını sağlık sorunlarıyla mücadele ederek Darülaceze'de geçiriyor.

Sevgi Can Danlı, 14 Şubat 1950'de Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya geldi. Altı çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Danlı'nın babası eczacı, annesi ise ev hanımıydı.

SEVGİ CAN DANLI KİMDİR?

1953 yılında meydana gelen büyük bir depremin ardından aile, bir çocuklarını kaybetmenin acısıyla İstanbul'a göç ederek Mecidiyeköy'e yerleşti. O dönemde üç yaşında olan Sevgi Can, bu vesileyle İstanbul'la tanıştı. Eğitim hayatına Nişantaşı'ndaki bir ortaokulda başlayan Danlı, Kadıköy Kız Lisesi'ni kazanarak eğitimine burada devam etti.

Hayatının dönüm noktası, 1968 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasına katılmasıyla gerçekleşti. Henüz 18 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Danlı, bu başarısıyla büyük bir şöhret kazandı. Reklam filmlerinde rol alarak medya dünyasında tanınan Danlı, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol paylaşarak sinema kariyerinde önemli bir adım attı. Ancak, sinema sektöründeki zorlu koşullar ve kişisel yaşamındaki değişimler, onu farklı bir yöne doğru yöneltti.

Sanat kariyerine kısa bir süre devam eden Sevgi Can Danlı, evlenme kararı alarak yaşamını yeni bir yöne çevirdi. Ancak maddi sıkıntılar evliliğini olumsuz etkiledi ve boşanmasının ardından Bağdat Caddesi’ne taşınarak ticaret hayatına atıldı. Burada bir halı dükkanı açan Danlı, hayatındaki zorluklarla mücadele etmeye devam etti.

Sevgi Can Danlı, yaşamını Darülaceze'de sürdürmeye devam ediyor ve burada hastalığıyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. 'Gönül isterdi ki kendi başıma hayatıma devam edebileyim,' diyen Danlı, Huntington hastalığının vücut koordinasyonunu kaybetmesine neden olduğunu ve bu durumun günlük yaşamını giderek zorlaştırdığını ifade ediyor. Yürümekte zorluk çeken ve hareket yeteneğinin her geçen gün azaldığını belirten Danlı, yemek yerken bile basit aktiviteleri gerçekleştirmekte güçlük yaşadığını dile getiriyor.